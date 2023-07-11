Следственный комитет закрыл уголовное дело на подрядчика в Тукаевском районе

На него было возбуждено уголовное дело за мошенничество и халатность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет закрыл уголовное дело на подрядчика ООО «Газстройсервис» Равиля Ярмиева в Тукаевском районе. Такое решение было принято в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее органы сообщали о том, что его компания завысила стоимость оборудования для детсада в Азьмушкино почти на 500 тысяч рублей. На него было возбуждено уголовное дело за мошенничество и халатность.

Отметим, что сейчас его компания также строит школу в Шильнебаше. Также он построил несколько детских садов в районе Набережных Челнов.

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