Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане

Шойгу и Минниханов посетили Казанский вертолетный завод. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 11 июля, глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил то, как выполняется гособоронзаказ на предприятиях в Татарстане.

В Набережных Челнах министр совместно с раисом республики Рустамом Миннихановым посетил АО «Ремдизель». Предприятие специализируется на капремонте, модернизации, установке и монтаже вооружения и военной техники. Без внимание не остался и завод «КАМАЗ», производящий грузовые автомобили.

Затем Шойгу и Минниханов посетили Казанский вертолетный завод, где им доложили о производстве легких вертолетов «Ансат» и модификаций военно-транспортного вертолета Ми-8. Глава ведомства также побывал на Казанском оптико-механическом заводе, выпускающем наблюдательную оптику и приборы ночного видения, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Ранее стало известно, что самолет Ту-214 будет полностью доработан до конца 2024 года.

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