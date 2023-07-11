Реализация этого проекта стала возможной благодаря соглашению инвесторов и властей Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2023 года в Набережных Челнах установят 7 тысяч умных домофонов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Реализация этого проекта стала возможной благодаря соглашению инвесторов и властей. Автоград стал первым городом республике Татарстан, где такие «умные» домофоны устанавливаются во всех жилых многоквартирных домах. В общей сложности панели будут установлены в 1000 домов.

Управлять домофоном можно с помощью мобильных телефонов. Сам домофон оснащен видеокамерой. С ее помощью можно увидеть, кто пришел, следить за детьми или за автомобилем.

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