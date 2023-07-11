Мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировал ход работ. Фото: Мэрия Казани

Через две недели в Приволжском районе Казани намерены завершить благоустройство жилого квартала площадью 133 тысячи квадратных метров. Во вторник, 11 июля, мэр города Ильсур Метшин проинспектировал ход работ.

Работы ведутся во дворах еще с 2022 года. Для завершения благоустройства осталось привести в порядок территории девяти многоквартирных домов на улице Парина. В них проживают порядка 2,5 тысячи человек.

Рабочим необходимо сменить дорожное покрытие, отремонтировать тротуар, установить спортивные и детские площадки, скамейки и новое наружное освещение.

Ранее стало известно, что на ремонт перекрестка у мечети «Ярдэм» в Казани потратят 335 миллионов рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram