Масштабные учения волонтеров пройдут в столице Татарстана

С 20 по 24 июля в Казани пройдут масштабные учения добровольцев Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, которые будут проводиться совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Татарстан. Более сотни волонтеров из Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России встретятся, чтобы отточить знания и навыки, которые необходимы в работе со спасателями и силовыми ведомствами при поиске пропавших.

Программа мероприятий рассчитана на 3 дня и построена таким образом, что ценные навыки в проведении поисково-спасательных операций при поддержке опытных инструкторов приобретают не только опытные волонтеры, но и начинающие добровольцы.

В заключительный день учений (23 июля), после двухдневных теоретических занятий волонтеры применят полученные знания на практике. В условном поиске пропавшего человека добровольцы поделятся на поисково-спасательные группы, каждая из которых должна будет продемонстрировать тактическую, топографическую подготовку, а также навыки по оказанию первой помощи пострадавшему.

«Совсем немного времени остаётся до старта учений волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Казани. Это масштабное событие в Республике Татарстан пройдет впервые и объединит добровольцев из 10 регионов страны. Комплексная подготовка и новые подходы позволят повысить уровень знаний в поисково-спасательной работе, ориентируясь на новейшие разработки и передовые практики поиска и спасения людей», — рассказала руководитель отделения Национального Центра в республике Татарстан Альбина Сагирова.

Программа подготовки волонтеров Национального Центра постоянно совершенствуется с учетом новых методик и практик, разработанных экспертами. Ежегодные учения позволяют совершенствовать навыки и умения поисковиков и делают их работу более эффективной.

«Одной из важнейших задач учений волонтеров-поисковиков является налаживание взаимодействия с государственными органами, участвующими в поисках пропавших людей, поэтому данные учения совместно с ГУ МЧС по Республике Татарстан позволят не только повысить уровень квалификации в осуществлении поисково-спасательных работ, но и сработаться на практике, выделить основные точки соприкосновения и повысить эффективность», - отметил Гиорги Булиа, руководитель Департамента взаимодействия с региональными отделениями и развития волонтёрской деятельности Национального Центра.

В этом году обучение проходит под руководством опытных инструкторов МЧС России. Подготовку по поиску и спасению пропавших пройдут более 500 добровольцев со всей России. Программа обучения создана и адаптирована под особенности местности, климата и географии каждого отдельно взятого региона.

В 2023 году Республика Татарстан станет четвертым регионом проведения масштабных учений, приняв эстафету после Калининградской области. Ранее подобные учения уже прошли в Хабаровске и Красноярском крае, финалом станет итоговый слет волонтеров в Краснодарском крае (15 — 21 августа).