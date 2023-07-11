В Казани из озера в парке Победы достали тело мужчины

На берегу были найдены бесхозные вещи Фото: МЧС Татарстана

Днем 11 июля на озере в парке Победы в Казани водолазы извлекли с глубины 6 метров и в 50 метрах от берега тело мужчины. Его поиски начались еще вчера, когда на берегу были найдены бесхозные вещи.

Предполагается, что из-за разницы температуры воды и воздуха у погибшего возникли судороги и легочный спазм. Не исключено, что мужчина мог нырнуть и травмироваться о посторонние предметы на дне озера.

Купаться в этом месте нельзя. Об этом говорят и запрещающие аншлаги. Причину смерти предстоит установить экспертам, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана назвал пляжи непригодные для купания.

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