В Набережных Челнах парня убили на детской площадке

Подозреваемый задержан, свою вину он признал полностью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следком возбудил уголовное дело по факту убийства парня на детской площадке в Набережных Челнах.

Как полагает следствие, преступление произошло вечером 6 июля на Цветочном бульваре. 35-летний мужчина устроил конфликт на детской площадке с незнакомым парнем. В ходе ссоры он ударил его в живот ножом. В результате пострадавший скончался в больнице.

Подозреваемый задержан, свою вину он признал полностью.

Ранее мы сообщали, что житель Набережных Челнов убил отца с помощью ножа.

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