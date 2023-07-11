Ирада Аюпова назвала топ-3 проблемы культурной отрасли Татарстана

Аюпова указала на необходимость равенства доступа к культурным благам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова выделила три главные проблемы культурной отрасли, которые требуют решения. Своим мнением она поделилась на пресс-конференции в Кабмине республики.

Первая проблема - это кадры. По словам Аюповой, пока в сфере культуры не будет инициативных людей, то ничего не будет.

Затем был поднят вопрос переосмысления функционального назначения каждого культурного учреждения. Министр считает, что это ключевая проблема, нуждающаяся в решении на федеральном уровне.

Аюпова также указала на необходимость равенства доступа к культурным благам. Для этого нужен высокий уровень материально-технического обеспечения, подчеркнула спикер.

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