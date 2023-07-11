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НовостиОбщество11 июля 2023 10:15

Новым президентов Академии наук Татарстана избрали Рифката Минниханова

За него проголосовали 109 из 110 человек
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Мякзюм Салахов пожелал своему преемнику продолжить работу по развитию научного учреждения.

Мякзюм Салахов пожелал своему преемнику продолжить работу по развитию научного учреждения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новым президентов Академии наук Татарстана избрали главу фонда ГБУ «БДД» Рифката Минниханова. За него проголосовали 109 из 110 человек. Об этом стало известно в ходе заседания АН региона.

Его кандидатуру выдвинул занимавший до этого пост президента Академии наук республики Мякзюм Салахов. Он пожелал своему преемнику продолжить работу по развитию научного учреждения.

Рифкат Минниханов является специалистом в области информационной безопасности, безопасности дорожного движения и интеллектуальных транспортных систем. Также в его списке достижений находятся 190 научных статей.

Напомним, ранее Эдуард Закиров стал начальником отдела следкома по Приволжскому району Казани.

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