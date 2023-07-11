Мэр Казани поручил усилить полив молодых растений

С просьбой о поливе деревьев Метшин обратился к главам администраций районов Казани. Фото: Виктор Гусейнов

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил усилить полив молодых растений. С этой просьбой на деловом понедельнике он обратился к главам администраций районов города и Комитету внешнего благоустройства исполкома столицы Татарстана.

«Я вижу, что активно работают предприятия благоустройства и озеленения. Но чтобы молодые деревья не засохли от жары, к вам большая просьба - необходимо усилить полив», - заявил Метшин.

Как отметил мэр города, от недостатка влаги страдают молодые деревья.

Напомним, в Казани посадят почти 1,5 тысячи деревьев и кустарников.

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