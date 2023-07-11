В Набережных Челнах в 68-м микрорайоне сократили санзону скотомогильника

Работа по сокращению санзоны в районе улицы Нагорная завершена. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах в 68-м микрорайоне сократили санитарно-защитную зону скотомогильника. Ранее из-за этого сорвался проект по застройке пустыря. Об этом на совещании сообщил зампредседателя межведомственной комиссии по экологической безопасности Айрат Насыбуллин.

По словам Насыбуллина, работа по сокращению санзоны в районе улицы Нагорная завершена. Теперь его границы были изменены.

Кроме того, идет процесс заключения контракта с «Центром гигиены и эпидемиологии в Татарстане», чтобы провести отбор четырех проб воздуха по крайним точкам и десяти проб почвы на наличие возбудителя сибирской язвы на территории скотомогильника. Также эту проверку организуют южнее у поселка Новые Гардали.

Напомним, жителям Татарстана советуют не покупать мясо в сомнительных местах из-за сибирской язвы.

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