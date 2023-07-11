В Казани движение по улице Фатыха Карима ограничат на две недели

Речь идет об участке в районе дома №9 по улице Сары Садыковой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани движение по улице Фатыха Карима временно ограничат. Причиной стало устройство приямков под горизонтально-направленное бурение для строительства трассы. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома столицы Татарстана.

Речь идет об участке в районе дома №9 по улице Сары Садыковой. Ограничение будет действовать с 17 по 30 июля. В связи с этим жителей и гостей города просят заранее выбирать маршрут передвижения, а также следовать установленным временным дорожным знакам.

Напомним, в Казани из-за футбольных матчей временно ограничат движение по ряду улиц. Дороги в столице Татарстана перекроют 14 и 15 июля.

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