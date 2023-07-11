В Чебоксарах реализуются проекты, основанные на местной инициативе

10 июля на общегородской планерке у главы администрации города Чебоксары Дениса Спирина заместитель главы администрации по экономическому развитию и финансам Инна Антонова доложила о реализации в 2023 году проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

В 2023 году в столице Чувашии будет реализовано 6 проектов на общую сумму 33,7 млн рублей с софинансированием со стороны горожан в размере до 5 процентов.

В текущем году благодаря субсидиям из республиканского бюджета город сможет реализовать 3 проекта в сфере образования, 1 проект в сфере культуры и 2 проекта в сфере ЖКХ.

В их числе:

• реконструкция пришкольного футбольного поля с искусственным покрытием в школе № 62;

• замена окон в детском саду № 201;

• ремонт спортзала в школе № 54;

• капремонт системы пожаротушения здания во Дворце культуры «Салют»;

• водоотведение, ремонт дороги в частном секторе;

• ремонт дороги по ул. Дегтярева.

На данный момент контракты заключены на 3 проекта, по 2 проектам готовятся документы на аукцион, 1 проект находится на стадии заключения контракта.

- Механизм инициативного бюджетирования с участием жителей и юридических лиц достаточно оперативно и эффективно помогает решать проблемы города там, где есть инициативные, неравнодушные граждане, - подчеркнул на общегородской планерке глава администрации Денис Спирин.

СПРАВОЧНО

В 2022 году в рамках инициативного бюджетирования реализовано также 6 проектов на 17,3 млн рублей в области образования, благоустройства и ЖКХ.