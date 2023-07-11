В Казани на реставрацию училища имени Фешина выделят 854 миллиона рублей

Принять участие в тендере можно будет до 18 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На реставрацию здания Казанского художественного училища имени Фешина выделят более 854 миллионов рублей. Средства на эти цели направят из республиканского бюджета. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, специалисты проведут работы по демонтажу, укрепят стены, примут архитектурные решения и займутся прокладкой инженерных сетей. Также подрядчик должен установить вентиляционную и отопительную системы, проложить водопровод, канализацию и электропроводку, смонтировать пожарную сигнализацию и систему пожаротушения.

Отметим, принять участие в тендере можно будет до 18 июля, а победителя определят 20 июля. Эти работы исполнителю необходимо завершить к 12 декабря.

Напомним, в 2018 году на первый этап реставрации было выделено 137,8 миллиона рублей.

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