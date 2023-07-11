В Набережных Челнах на 10-летнего ребенка напала змея

Если укуса избежать не удалось, необходимо наложить на рану чистую повязку и ограничить движение конечности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В КДМЦ Набережных Челнов зафиксирован первый в этом году случай укуса змеи. В реанимацию был госпитализирован 10-летний ребенок. После оказания медицинской помощи его перевели в профильное отделение.

Как уточнили в Минздраве Татарстана, около Набережных Челнов в лесах можно встретить гадюк. Их отличительной особенностью от ужей является отсутствие желтых пятнышек на голове. По словам специалистов, змея не нападет сама. Нужно уйти, как только вы ее заметили.

Если укуса избежать не удалось, необходимо наложить на рану чистую повязку и ограничить движение конечности, это поможет замедлить распространение яда. Пострадавшего нужно срочно доставить в больницу.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах на отдыхающего у реки мужчину напала змея.

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