В Татарстане определят требования к цвету автомобилей такси

Если проект закона будет принят, новшества вступят в силу с 1 сентября текущего года. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане предлагают зафиксировать требования к цвету автомобилей такси. Согласно законопроекту, который внесен правительством республики в Госсовет, он должен быть белым или желтым. Это поможет идентифицировать его в потоке машин.

Орган исполнительной власти, которому предстоит контролировать перевозку багажа и пассажиров, должен будет определить Кабмин РТ. Там же зафиксируют порядок предоставления разрешения на работу такси. Оно будет выдаваться максимум на пять лет.

Документ будет рассмотрен в первом чтении 13 июля. Если он будет принят, новшества вступят в силу с 1 сентября текущего года.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане может подорожать такси в связи с новыми законами.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram