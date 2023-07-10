В Казани на три месяца ограничено движение по улице Ершова

Дорога будет закрыта до 30 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани движение транспорта на улице Николая Ершова частично ограничено. Это касается участка дороги около ТРК «Корстон» в направлении улицы Толстого. Неудобства водителям придется терпеть более трех месяце - до 30 октября.

Мера связана с ремонтом подземного пешеходного перехода. Пока он закрыт для людей.

Ранее мы сообщали, что в Казани перекроют движение по улицам Зинина и Ершова.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram