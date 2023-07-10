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НовостиНедвижимость10 июля 2023 15:54

В Казани на три месяца ограничено движение по улице Ершова

Мера связана с ремонтом подземного пешеходного перехода
Адам САГАЛ
Дорога будет закрыта до 30 октября

Дорога будет закрыта до 30 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани движение транспорта на улице Николая Ершова частично ограничено. Это касается участка дороги около ТРК «Корстон» в направлении улицы Толстого. Неудобства водителям придется терпеть более трех месяце - до 30 октября.

Мера связана с ремонтом подземного пешеходного перехода. Пока он закрыт для людей.

Ранее мы сообщали, что в Казани перекроют движение по улицам Зинина и Ершова.

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