В Татарстане аномальную жару сменит резкое похолодание

Прохладная погода сохранится в республике в течение всей недели Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Последние дни на территории Татарстана господствовал жаркий антициклон – температура воздуха прогревалась до +35 градусов. Однако на смену ему идет циклон, что повлечен резкое похолодание.

Изменение погоды в Татарстане ожидается 11 и 12 июля – в зависимости от района республики. Местами пройдут дожди, а где-то ливни с сильным ветром, грозы и даже град. Температура днем опустится до +18…+23 градусов, ночью и вовсе будет +11…+16 градусов.

В четверг, 13 июля, сохранится неустойчивая погода, местами с кратковременным дождем. Ночью столбики термометров покажут +9..+14 градусов, днем от +19 до +24 градусов.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, прохладная погода сохранится в республике в течение всей недели. Потепление ожидается лишь в воскресенье, 16 июля.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение.

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