В Набережных Челнах на стройке рабочего засыпало обрушившимся грунтом

Трагедия произошла на стройке жилого комплекса «Притяжение» Фото: МЧС Татарстана

На стройке жилого комплекса «Притяжение» в Набережных Челнах 10 июля произошла трагедия - рабочего в яме засыпало обрушившимся грунтом.

Прибывшие на место происшествия спасатели откопали 43-летнего мужчину и передали его медикам скорой помощи. К сожалению, строитель получил тяжелые травмы и медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах рабочий в лифте обнаружил тело обнаженной избитой женщины.

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