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НовостиПроисшествия10 июля 2023 14:15

В Набережных Челнах на стройке рабочего засыпало обрушившимся грунтом

Мужчину передали медикам, но им оставалось лишь констатировать смерть
Роман ЕФРЕМОВ
Трагедия произошла на стройке жилого комплекса «Притяжение»

Трагедия произошла на стройке жилого комплекса «Притяжение»

Фото: МЧС Татарстана

На стройке жилого комплекса «Притяжение» в Набережных Челнах 10 июля произошла трагедия - рабочего в яме засыпало обрушившимся грунтом.

Прибывшие на место происшествия спасатели откопали 43-летнего мужчину и передали его медикам скорой помощи. К сожалению, строитель получил тяжелые травмы и медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах рабочий в лифте обнаружил тело обнаженной избитой женщины.

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