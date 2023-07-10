В Казани состоится Татарстанский нефтегазохимический форум

С 31 августа по 2 сентября 2023 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится Татарстанский нефтегазохимический форум – 2023, посвященный 80-летию нефтедобычи в Республике Татарстан, и Международная выставка «TatOilExpo». В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы по развитию отрасли в современных реалиях, обеспечению технологического суверенитета, импортозамещению, цифровизации топливно-энергетического комплекса России.

Форум проводится при поддержке п равительства Республики Татарстан, Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан на ежегодной основе и является площадкой для обмена идеями, обсуждения ключевых вопросов отрасли российскими специалистами и научными деятелями нефтегазохимической отрасли, точкой притяжения современных технологий, местом встречи промышленного и бизнес-сообществ. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан и АНО «Казань Экспо».

Ключевым мероприятием деловой программы станет пленарное заседание Международной научно-практической конференции «Перспективы развития нефтегазовых компаний России в современных условиях», которое пройдет с участием раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и руководителей ведущих нефтегазохимических компаний отрасли.

В рамках Татарстанского нефтегазохимического форума – 2023 уже традиционно состоятся дни поставщика ключевых отраслевых предприятий: ПАО «Газпром» и ПАО «Татнефть». Эксперты расскажут о ресурсных потребностях компаний, критериях выбора подрядных организаций, специфике подготовки конкурсной документации, возможностях сотрудничества.

На форуме также обсудят вопросы кадрового и инженерного обеспечения предприятий нефтегазохимического комплекса России, актуальные вопросы геодезии и информационных систем, метрологического обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов, развитие малотоннажной химии, вопросы промышленной экологии и безопасности, особенности разработки крупных месторождений на поздней стадии и другие важные для отрасли темы.

Профильные учебные заведения примут участие в деловой программе мероприятия, где представят свои программы высшего и специального образования и профессиональной подготовки по наиболее востребованным направлениям отрасли.

В рамках форума в павильоне МВЦ «Казань Экспо» пройдет одна из крупнейших нефтегазохимических выставок «TatOilExpo». На площади более 10 000 м2 представят достижения своих компаний более 180 российских и зарубежных экспонентов. Производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие, нефтехимические предприятия презентуют новейшие разработки отрасли, отдельный раздел выставки будет представлен экспозицией тяжелой техники и транспорта.

В рамках «TatOilExpo» запланированы десятки деловых встреч, мероприятий, конференций, подписания соглашений о сотрудничестве. Своим опытом поделятся эксперты отрасли, представители органов власти и научного сообщества. Ярким событием в программе Международной выставки «TatOilExpo» станет проведение отраслевого конкурса на лучший проект или техническое решение, способствующий развитию перспективных разработок оборудования и технологий и направленный на стимулирование молодых специалистов к созданию инновационного продукта для нефтегазохимического комплекса.

По результатам независимой экспертизы Международной выставке «TatOilExpo» был присвоен знак качества Российского союза выставок и ярмарок — высшая оценка профессионального сообщества.