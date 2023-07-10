В связи с непогодой из Сочи в Казань отменили несколько авиарейсов

В данное время идет регистрация рейсов, которые ранее были задержаны. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В связи с непогодой из Сочи в Казань и ряд других городов отменили несколько авиарейсов. Так, ночью полет отменили около 20 раз, а на утро, 10 июля, аэропорт продолжил работу в обычном режиме, сообщает ассоциация туроператоров России (АТОР).

Сейчас идет регистрация рейсов, которые ранее были задержаны. Отметим, что 9 июля в Сочи выпало рекордное количество осадков, после ливней некоторые улицы оказались затопленными. Особенно это сказалось в Хостинском районе города.

Аэропорт предпринимает все необходимые меры для возвращения к обычному режиму работы и обеспечения безопасности пассажиров.

Напомним, из Казани в Красноярск и Самару запускают новые авиарейсы.

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