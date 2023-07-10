Капитан УНИКСа Воронцевич покинет команду

под капитанством Воронцевича казанцы впервые в своей истории стали чемпионами Единой лиги ВТБ. Фото: пресс-служба УНИКСа

Как стало известно «КП-Казань», форвард УНИКСа Андрей Воронцевич с большой долей вероятности покинет казанский клуб. Контракт опытного баскетболиста с УНИКСом подошел к концу по итогам минувшего сезона. Напомним, под капитанством Воронцевича казанцы в сезоне 2022/23 впервые в своей истории стали чемпионами Единой лиги ВТБ. Ранее «Комсомолка» сообщила, что УНИКС не будет продлевать контракт с американцем Энтони Брауном.16:43

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