Метшин попросил футбольных болельщиков уважительно относиться к Казани

Ильсур Метшин рад, что Казань принимает эти мероприятия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Казани Ильсур Метшин попросил болельщиков уважительно относиться к Казани и его жителям. Речь идет о товарищеском матче по футболу между женскими сборными России и Ирана, матче за OLIMPBET Суперкубок России-2023 по футболу и турнире по экстремальным видам спорта «Уличные игры Матч! ТВ». Об этом он сообщил на аппаратном совещании.

По словам Метшина, в городе идут работы по капремонту и строительству дорог. В связи с этим ограничат движение по ряду улиц. Несмотря на это, он рад, что Казань принимает спортивные мероприятия. В связи с этим Метшин просит быть максимально активными только на трибунах, болеть за футбол, родной клуб.

Отметим, женский футбол состоится 14 июля, обладатель OLIMPBET Суперкубка России по футболу определится 15 июля, а «Уличные игры Матч! ТВ» пройдут с 13 по 17 июля.

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