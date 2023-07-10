В Казани водители припарковались на газонах и детских площадках 11 тысяч раз

Большая часть нарушений происходит на территории лесопарка Лебяжье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани с начала 2023 года водители припарковались на газонах и детских площадках 11 тысяч раз. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава управления административно-технической инспекции города Наиль Минвалеев.

По словам Минвалеева, количество нарушений в текущем году меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Их удалось зафиксировать благодаря возобновлению с весны работы по автоматической фиксации парковок на газонах и детских площадках.

Кроме того, большая часть нарушений происходит на территории лесопарка Лебяжье. В 2022 году в лесной зоне было выявлено 1,2 тысячи нарушений, а в 2023 году - 721.

Напомним, в Казани оборудуют 684 новых платных парковочных места.

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