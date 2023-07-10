В Набережных Челнах рабочий обнаружил в лифте тело обнаженной избитой женщины

По подозрению в убийстве 35-летней женщины задержан ее знакомый Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Набережных Челнах рабочий обнаружил в лифте тело обнаженной женщины.

Жители многоквартирного дома не смогли утром воспользоваться лифтом, из-за чего обратились в обслуживающую организацию. Прибывший по вызову ремонтник открыл кабину и увидел страшную картину – мертвую обнаженную женщину. На ее теле были следы побоев.

Как стало известно «КП-Казань», по подозрению в убийстве 35-летней женщины задержан ее ранее судимый знакомый. В обстоятельствах преступления предстоит разобраться следователям.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах супруги избили девочек-подростков около подъезда.

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