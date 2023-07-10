Глава Татарстана высоко оценил потенциал для развития сотрудничества с Ульяновском

Примером успешной кооперации Татарстана и Ульяновской области является совместный проект «Соллерс-Алабуги» и «Автодома». Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил потенциал для развития сотрудничества с Ульяновском. Эта тема была обсуждена во время встречи с губернатором области Алексеем Русских, сообщает пресс-служба руководителя региона.

На выставке «Иннопром - 2023» стороны обсудили перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества регионов. Они ознакомились с промышленной продукцией республики, в том числе функционалом машины скорой помощи на шасси «Соллерс-Атлант».

Напомним, в Казани парк 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией откроют в 2024 году.

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