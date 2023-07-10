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НовостиОбщество10 июля 2023 9:42

В Казани уровень безработицы снизился в полтора раза

Этот показатель составил 2,5 тысячи человек
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
3,8 тысячи жителей за шесть месяцев 2023 года были трудоустроены.

3,8 тысячи жителей за шесть месяцев 2023 года были трудоустроены.

Фото: Иван Макеев

В Казани за первое полугодие 2023 года уровень безработицы снизился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель составил 2,5 тысячи человек. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Центра занятости населения города Тимур Муллин.

По словам Муллина, в столице Татарстана численность безработных на протяжении шести месяцев снижается и наблюдается рост занятости населения. Так, всего за этот период в центр занятости обратились 5,4 тысячи человек. Это на четыре тысячи человек меньше, чем годом ранее.

Кроме того, 3,8 тысячи жителей за шесть месяцев 2023 года были трудоустроены. Их доля составила 71%.

Напомним, к 2023 году уровень регистрируемой безработицы в Казани достиг исторического минимума.

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