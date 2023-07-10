За пять месяцев число заключенных ипотечных сделок увеличилось на 25,8%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Татарстан вошел во вторую десятку рейтинга регионов России по развитию ипотеки. Ее средний размер составил 3,54 миллиона рублей. Соответствующее исследование проведено аналитиками «РИА Новости».

За 2022 год на каждую тысячу экономически активных жителей республики было заключено 25,5 ипотечных сделок. А за пять месяцев число заключенных ипотечных сделок выросло на четверть - на 25,8%.

Кроме того, в десятку попали Тыва (44,8 ипотеки на тысячу экономически активного населения), Тюменская область (37,3), Ямало-Ненецкий автономный округ (36,2), Ханты-Мансийкий автономный округ (34,8), Удмуртия (31,9), Башкирия (31,5), Республика Саха (Якутия) (30,5), Курганская область (29), Пермский край (28,7) и Свердловская область (27,3).

Напомним, в октябре татарстанцы заключили более девяти тысяч ипотечных сделок.

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