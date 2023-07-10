«Взяли под локоток и распрощались»: челнинцы жалуются на отношение к пациентам в БСМП

"К кому ни подойди с вопросом, никто с тобой разговаривать не хочет", - жалуются челнинцы Фото: принтскрин видео.

Жители Набережных Челнов жалуются на условия в местной БСМП. По словам горожан, пришедшим к травматологу людям приходится выстаивать огромные очереди на жаре.

«БСМП. Люди пришли по направлению, по времени. Не первичный прием! Стоим с 9 часов, сейчас 10.47. Каморка без окон и кондиционера. На улице ни одной скамейки! Людям сесть некуда! Все же с травмами, вы что творите? Супербольница. Позорище!» - написал житель города в соцсетях.

В комментариях пользователи поддержали автора сообщения, заявив, что у них тоже есть печальный опыт посещения БСМП.

«Тоже пришлось столкнуться с отношением к пациентам в БСМП. Записали в определенное время, врач спустился только через два часа. Прием длился минуты две, меня взяли под локоток и распрощались. Кстати, я приехала из другого города. Впечатление, конечно, сами понимаете, какое у меня осталось. К кому ни подойди с вопросом, никто с тобой разговаривать не хочет. В общем один негатив от посещения остался», - написала Надежда К.

«Да, это, конечно, ужас! Пришла навестить товарища, на улице ни одной лавки! А человек с переломом ноги на костылях вышел подышать», - поделилась Роза В.

В самом БСМП извинились и посетовали на большое количество пациентов.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Во втором терминале есть стулья для посетителей. В утреннее время приходит большое количество людей, с ними сопровождающие», - заявили в медучреждении.

Видео с места событий можно посмотреть на нашем канале.

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