Большегрузы заезжают на парковку и дороги, где для них движение запрещено. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Власти Набережных Челнов потребовали усилить контроль за большегрузами на городских дорогах. Об этом на совещании сообщил заместитель руководителя исполкома татарстанского автограда Илья Зуев.

По словам Зуева, в городе выявляются случаи эксплуатации автомобильных дорог с нарушениями требований законодательства. Это касается большегрузов, которые задействованы при строительстве трассы М12. Они заезжают на парковку и дороги, где для них движение запрещено.

Как отметил замруководителя исполкома города, статью о «повреждении дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» никто не отменял. За нарушение можно получить штраф от пяти до десяти тысяч рублей.

Напомним, в Набережных Челнах планируют построить 18-этажный дом.

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