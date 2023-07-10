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НовостиАвто10 июля 2023 8:07

Власти Набережных Челнов потребовали усилить контроль за большегрузами

Это связано с выявленными нарушениями
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Большегрузы заезжают на парковку и дороги, где для них движение запрещено.

Большегрузы заезжают на парковку и дороги, где для них движение запрещено.

Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Власти Набережных Челнов потребовали усилить контроль за большегрузами на городских дорогах. Об этом на совещании сообщил заместитель руководителя исполкома татарстанского автограда Илья Зуев.

По словам Зуева, в городе выявляются случаи эксплуатации автомобильных дорог с нарушениями требований законодательства. Это касается большегрузов, которые задействованы при строительстве трассы М12. Они заезжают на парковку и дороги, где для них движение запрещено.

Как отметил замруководителя исполкома города, статью о «повреждении дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» никто не отменял. За нарушение можно получить штраф от пяти до десяти тысяч рублей.

Напомним, в Набережных Челнах планируют построить 18-этажный дом.

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