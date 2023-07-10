В Татарстане около 14 тысяч женщин оплатили медуслуги с помощью сертификата

В данное время все необходимые сведения Социальный фонд получает автоматически. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Татарстане около 14 тысяч женщин оплатили медицинские услуги с помощью родового сертификата, сообщает пресс-служба Социального фонда России.

Родовой сертификат позволяет беременным самой выбирать медучреждение для родов и наблюдения во время и после беременности. Формируют его в женской консультации, в роддоме или в детской поликлинике.

Все необходимые сведения Социальный фонд получает автоматически. В связи с этим женщине не нужно самой представлять бланк сертификата в медучреждение.

Напомним, в Татарстане в марте 2023 года выросла рождаемость.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram