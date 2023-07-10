В Казани из окна квартиры на пятом этаже выпал мужчина

Трагедия произошла на улице Арбузова Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани на улице Арбузова произошла трагедия - из окна квартиры на пятом этаже выпал мужчина. 40-летний горожанин скончался от полученных травм на месте происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Приволжском районе Казани мужчина выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Он упал на прохожего и задел припаркованный автомобиль.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram