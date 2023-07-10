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НовостиПроисшествия10 июля 2023 7:18

В Казани из окна квартиры на пятом этаже выпал мужчина

Он скончался на месте происшествия
Адам САГАЛ
Трагедия произошла на улице Арбузова

Трагедия произошла на улице Арбузова

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани на улице Арбузова произошла трагедия - из окна квартиры на пятом этаже выпал мужчина. 40-летний горожанин скончался от полученных травм на месте происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Приволжском районе Казани мужчина выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Он упал на прохожего и задел припаркованный автомобиль.

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