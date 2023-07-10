Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье10 июля 2023 6:46

В Татарстане почти на 11% вырос уровень заражения ВИЧ

Его выявили у 287 человек
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Коэффициент заболеваемости ВИЧ составил 21,8 на 100 тысяч жителей.

Коэффициент заболеваемости ВИЧ составил 21,8 на 100 тысяч жителей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане за январь-апрель 2023 года выявлено 287 человек с ВИЧ-инфекцией. Это почти на 10,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Татарстанстата.

При этом коэффициент заболеваемости ВИЧ составил 21,8 на 100 тысяч жителей. Это на 10,7% больше по сравнению с январем-апрелем 2022 года.

Напомним, в Татарстане зарегистрировали 72 случая заболевания корью.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram