В Татарстане почти на 11% вырос уровень заражения ВИЧ

Коэффициент заболеваемости ВИЧ составил 21,8 на 100 тысяч жителей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане за январь-апрель 2023 года выявлено 287 человек с ВИЧ-инфекцией. Это почти на 10,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Татарстанстата.

При этом коэффициент заболеваемости ВИЧ составил 21,8 на 100 тысяч жителей. Это на 10,7% больше по сравнению с январем-апрелем 2022 года.

Напомним, в Татарстане зарегистрировали 72 случая заболевания корью.

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