Жители Татарстана возмущены вырубкой столетних деревьев

Запрос по теме вырубки деревьев был направлен в Госкомитет Татарстана по биоресурсам.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Жители села Нижний Услон обеспокоены вырубкой столетних деревьев. Соответствующий пост появился в одном из городских телеграм-каналов.
По данным поста, деревья росли на территории бывшего консервного завода. Однако после его закрытия площади отдали под застройку коттеджей. Сейчас специалисты занимаются вырубкой деревьев.
«Лес - ценнейшее богатство планеты. Кто дал разрешение вырывать с корнем вековые ели? Варварство!», — пишет телеграм-канал, ссылаясь на слова местных жителей.
Отметим, соответствующий запрос был направлен в Госкомитет Татарстана по биоресурсам. Ответа пока не поступало.
Ранее мы сообщали, что в Казани жители создали петицию в защиту леса на Дубравной от вырубки.
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