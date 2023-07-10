Жители Татарстана возмущены вырубкой столетних деревьев

Запрос по теме вырубки деревьев был направлен в Госкомитет Татарстана по биоресурсам. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители села Нижний Услон обеспокоены вырубкой столетних деревьев. Соответствующий пост появился в одном из городских телеграм-каналов.

По данным поста, деревья росли на территории бывшего консервного завода. Однако после его закрытия площади отдали под застройку коттеджей. Сейчас специалисты занимаются вырубкой деревьев.

«Лес - ценнейшее богатство планеты. Кто дал разрешение вырывать с корнем вековые ели? Варварство!», — пишет телеграм-канал, ссылаясь на слова местных жителей.

Отметим, соответствующий запрос был направлен в Госкомитет Татарстана по биоресурсам. Ответа пока не поступало.

Ранее мы сообщали, что в Казани жители создали петицию в защиту леса на Дубравной от вырубки.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram