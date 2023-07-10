Астролог Павел Глоба заявил о возможной катастрофе в Набережных Челнах

Глоба уточнил, что он не знает точной даты основания Набережных Челнов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Павел Глоба поделился мыслями относительно будущего некоторых российских городов. В список попали и Набережные Челны. О судьбе этого населенного пункта попросил рассказать один из подписчиков Глобы. По словам астролога, в городе может произойти некая катастрофа.

«Этот город назывался по-разному – Набережные Челны, Брежнев, Яр Чаллы. Исторические летописи говорят о его основании в 1626 году, но я не знаю точной даты. Статус города он обрел в августе 1930 года. Если брать эту дату, то тяжелая комбинация небесных светил в конце ноября нынешнего года. Не дай Бог, там будет какая-то авария. Вполне она может быть рукотворной. Хорошо, если примут меры безопасности», - заявил Павел Глоба.

Также он сообщил, что в ближайшее время наступит необычный период, когда планета Земля находится в наибольшем отдалении от Солнца. Вероятно, что в это время могут происходит странные события.

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