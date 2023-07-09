В Татарстане на 85% завершено строительство 11 школ

По словам Айзатуллина, также работы идут по строительству двух детских садов. Фото: Иван Макеев

В Татарстане строительство 11 школ завершено на 85%. Это реализуется в рамках республиканских программ. Об этом на совещании сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

По словам Айзатуллина, работы идут по строительству двух детских садов. Один из них готов на 80%, а другой - на 35%. Также специалисты строят четыре крытых футбольных манежей, четыре универсальных спортивных площадок и шесть детских оздоровительных лагерей.

Напомним, в 2023 году в Татарстане планируется построить пять новых школ. Они появятся в Казани, Набережных Челнах, Арском и Тукаевском районах.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram