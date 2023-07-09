В Татарстане на 9% выросло производство молока

КФХ и индивидуальные предприниматели региона за январь-май произвели 85,4 тысячи тонн молока. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане за пять месяцев 2023 года на 9% выросло производство молока. Соответствующие данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

Согласно исследованию, в республике с января по мая произвели 867,9 тысячи тонн молока. Из них большая часть была получена на сельскогохозяйственных организациях. Там надои составили 599,4 тонны. Это на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, КФХ и индивидуальные предприниматели региона за январь-май произвели 85,4 тысячи тонн молока, увеличив надои на 9,5%.

Напомним, в Татарстане на 8% сократилось поголовье свиней.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram