В мае объем транспортных услуг в регионе составил 5,67 миллиарда рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Татарстане наблюдается сокращение объема транспортных услуг. Соответствующие данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

Согласно исследованию, в республике за первые пять месяцев 2023 года объем транспортных услуг, оказанных населению, составил 21,1 миллиарда рублей. Это на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Помимо этого, в мае объем транспортных услуг в регионе составил 5,67 миллиарда рублей. Если сравнивать с данными 2022 года, то наблюдается сокращение на 8,3%

Напомним, в Татарстане с начала 2023 года смертность снизилась на 15,3%.

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