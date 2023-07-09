В минувшем сезоне Браун принял участие в 29 играх УНИКСа. Фото: unics.ru

Американский форвард казанского УНИКСа Энтони Браун покинет клуб. Об этом «КП-Казань» сообщили в пресс-службе клуба

В минувшем сезоне Браун принял участие в 29 играх УНИКСа. В среднем на паркете он провел 22:56 минут, набирал 8.9 очков, а также совершал 3.2 подбора, 1.8 голевые передачи и 0.7 перехвата. Контракт американца с казанцами истек в конце сезона 2022/23.

Напомним, ранее УНИКС объявил о продлении контракта с MVP плей-офф - 2023 Ненадом Димитриевичем.

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