По словам автора поста, после купания у ребенка пошла ужасная сыпь. Фото: скриншот

В Казани после купания на пляже «Изумрудный» жители покрылись сыпью. Соответствующий пост появился в социальных сетях.

По словам автора поста, после купания у ребенка пошла ужасная сыпь. У соседей произошла такая же ситуация. В связи с этим женщина решила предупредить всех остальных.

- Много кто купается там с маленькими детками, пусть знают об этой информации, - отметила женщина.

Напомним, в Татарстане для купания открыто 53 пляжа.

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