В Набережных Челнах православную гимназию на 140 учеников откроют в 2024 году

Площадь объекта составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах православную гимназию на 140 учеников откроют к 1 сентября 2024 года. Объект строится на улице Раскольникова на территории прихода «Святого Великомученика Георгия Победоносца», сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью татарстанского автограда.

Учебное заведение будет работать в режиме полного дня с организацией учебно-воспитательной деятельности в рамках системы дополнительного образования.

Кроме того, в данное время строится основной корпус. Площадь объекта составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Специалисты возвели цокольный, первый и второй этажи, установили плиты перекрытия между вторым этажом и мансардным.

Отметим, учреждение строят на пожертвования горожан и предприятий города.

Напомним, в 2023 году в Татарстане планируется построить пять новых школ.

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