В Азнакаевском районе состоялся фольклорный фестиваль «Чатыр-Тауда жыен»

Фестиваль проводят 14-й год подряд. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Азнакаевском районе проходит фольклорный фестиваль «Чатыр-Тауда жыен». В нем принимают участие более 50 фольклорных коллективов.

Местом проведения мероприятия стала территория у горы Чатыр-Тау. Открыл фестиваль глава района Марсель Шайдуллин и отметил, что Чатыр-Тау объединяет народы.

Как отметил поэт Марсель Галиев, что гора Чатыр-Тау приближает людей к небесному богу Тенгри. В этом месте можно почувствовать сильную энергию, сообщает «Татар-информ».

Отметим, фестиваль проводят 14-й год подряд. Это событие стало одним из главных событий культурной жизни Татарстана.

Напомним, в Казани в конце июля состоится фестиваль документального кино.

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