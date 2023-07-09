Смертельная авария произошла около дома №97 на проспекте Амирхана. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани в результате ДТП погиб мотоциклист. Смертельная авария произошла вечером 8 июля около дома №97 на проспекте Амирхана.

Как сообщили в ГИБДД города, столкновение произошло между Toyota и мотоциклом. По предварительной информации, иномарка выезжала со двора и начала перестраиваться для разворота. В это время мотоциклист двигался по проспекту Амирхана со стороны улицы Миля в направлении улицы Маршалла Чуйкова.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.

Напомним, в Татарстане один человек погиб и трое пострадали при столкновении BMW и грузовика.

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