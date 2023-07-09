За прошлый год в столице Татарстана родились почти 14 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани по итогам 2022 года зафиксировали естественный прирост населения. Этот показатель составил 785 человек. Соответствующие данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

За прошлый год в столице Татарстана родились почти 14 тысяч человек. Это на 1,9 тысячи человек меньше, чем в 2021 году. При этом умерли 13,2 тысячи человек. Смертность в городе сократилась на пять тысяч случаев по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, годом ранее в Казани зарегистрировали убыль в 2,5 граждан. А ушли из жизни 18,3 тысячи горожан.

Напомним, численность населения Казани достигла 1,3 миллиона человек.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram