Во втором квартале 2023 года в регионе около 84% объектов бытовой недвижимости было зарегистрировано в течение 24 часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане объяснили, как оформить права на бытовую недвижимость в течение суток. Такое возможно при подаче информации в электронном виде, сообщает Управление Росреестра по республике.

Во втором квартале 2023 года в регионе около 84% объектов бытовой недвижимости было зарегистрировано в течение 24 часов после подачи документов. При этом 72% случаев в ускоренном порядке объекты ставятся на кадастровый учет, в 84% речь шла об ипотеке, а в 88% - о договорах участия в долевом строительстве.

Кроме того, за 24 часа татарстанцы имеют возможность поставить объект недвижимости на кадастровый учет, зарегистрировать права, ипотеку, а также договоры долевого участия. При этом, если документы были поданы через МФЦ, то эту услугу удастся получить в течение пяти дней.

Напомним, в центре Казани построят новый жилой комплекс из трех домов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram