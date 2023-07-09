В Татарстане на 9% выросли реальные зарплаты

Среднемесячная номинальная заработная плата за этот период составила 56,2 тысячи рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане в январе-апреле на 9% выросли реальные зарплаты. Речь идет о сотрудниках предприятий и организаций республики, включая субъекты малого предпринимательства. Соответствующие данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

Так, среднемесячная номинальная заработная плата за этот период составила 56,2 тысячи рублей. Это на 15,6% выше, чем за аналогичный период 2022 года.

Кроме того, по сравнению с мартом реальные зарплаты в апреле выросли на 0,7%, а номинальные - на 0,9%. При этом самыми маленькими по итогам первых четырех месяцев 2023 года номинальные зарплаты оказались у занятых в операциях с недвижимым имуществом, а большими - у занятых в добыче полезных ископаемых. Эти показатели составили 38,1 и 93,5 тысячи рублей соответственно.

Напомним, в Казани за год размер средней зарплаты вырос почти до 54 тысяч рублей.

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