В 429 домах Вахитовского района Казани раньше срока возобновят подачу воды

В домах вода вновь появится к 19:00. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В 429 многоквартирных домах Вахитовского района Казани раньше срока возобновят подачу воды. Отключение водоснабжения произошло из-за плановых работ, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, специалисты завершили работы по замене задвижек на участке между улицами Вишневского и Шмидта. В домах вода вновь появится к 19:00.

Отметим, причиной временных неудобств стала плановая замена четырех запорных арматур на участке магистральных трубопроводов холодного водоснабжения. Воду отключили накануне, в полдень.

Напомним, в ряде домов Вахитовского и Советского районов Казани отключат воду.

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