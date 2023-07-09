В Татарстане объем ритуальных услуг вырос на 18%

В мае объем ритуальных услуг составил 253,1 миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Татарстане с января по май 2023 года объем ритуальных услуг составил 1,09 миллиарда рублей. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

Так, в мае объем ритуальных услуг составил 253,1 миллиона рублей. Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Напомним, глава УФАС Татарстана заявил, что в сфере ритуальных услуг пора навести порядок.

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