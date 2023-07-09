В Татарстане по факту убийства в казанском кафе возбуждено уголовное дело

В данное время подозреваемый задержан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту убийства в казанском кафе по улице Хусаина Мавлютова. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в ночь с 7 на 8 июля в одном из городских кафе произошел конфликт между тремя покупателями и продавцом. В потасовку вмешался знакомый продавца, 23-летний уроженец Узбекистана. Он нанес несколько ножевых ранений покупателям, от которых один человек скончался на месте, а двое были госпитализированы.

В данное время подозреваемый задержан. Вину мужчина полностью признал. Правоохранительными органами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в Казани в результате потасовки в магазине скончался один человек.

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