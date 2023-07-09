В Казани 8 июля состоялся «Праздник родословной»

Посетителям представили символ праздника - «Древо памяти». Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани 8 июля на улице Каюма Насыри состоялся «Шәҗәрә бәйрәме» - «Праздник родословной». Он посвящен Дню семьи, любви и верности.

Целью фестиваля является пропаганда семейных ценностей. Для гостей и жителей города на сцене выступили самодеятельные коллективы и известные артисты. Также состоялись презентация татарских династий, показ детской и мусульманской коллекций одежды.

Кроме того, посетителям представили символ праздника - «Древо памяти». При этом на территории находились халяль-маркет, мастер-классы для детей и взрослых, зона спорта и патриотического воспитания, фуд-корт.

Напомним, в Казани после трехлетнего перерыва провели Летний книжный фестиваль.

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